قالت الإعلامية ياسمين عز، إنها تابعت منشورًا لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه صاحبته عن الفنان عمرو يوسف وكندة علوش، وأنه وقف إلى جوار زوجته، مشيرة إلى أن العلاقة السوية من الطبيعي حدوث ذلك فيها.



وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «لو الراجل موقفش جنب مراته مين نجيبه يقف جنبها؟ بقينا ننبهر بالحاجات العادية والمسلمات اللي تربينا عليها، ربنا يسعد عمرو وكندة ويخليهم لأولادهم ويحفظهم».



وأشارت إلى أنها شعرت بالضيق من المنشور؛ لأن صاحبته عقدت مقارنة بين كندة علوش، والخطيبة السابقة لعمرو يوسف، مي نور الشريف، مؤكدة أن جميع الأطراف غير مجبرة على توضيح سبب الانفصال.



وتابعت: «مش عشان نظهر إننا ناس عميقة نكتب أي مقارنات وأي كلام وخلاص، بكلامك ممكن تجرحي أي حد وتضايقي العائلة، الطبيعي إن الراجل يكون حنين على مراته أو خطيبته أو حبيبته فلا داع للانبهار، أنا وشوية ناس عاقلين كتير لما بنشوف ده على مواقع التواصل مبننبهرش».



واستطردت: «فين الانبهار إن واحدة ريحت على كتف جوزها أو ماسكة إيد جوزها أو واحد يطبطب على مراته؟ المفروض دي وظيفته أصلا، لما بتنبهروا بتحسسونا إن معاكم في البيت أزواج كشرين وصعبين وقاسين، الرجل المصري مفيش أحن منه، في جنسيات تانية تتبارى وتتنافس عشان تتجوز المصري الموجود في بلدك».



وأردفت: «أكاد أجزم أن الرجل المصري أحن رجل على وجه الأرض، إحنا بطبعنا شعب طيب ورهيف الإحساس، طبيعي يكون حنين، مفتاح الرجل المصري معروف حاضر ونعم، هتمشي حياتك بحاضر ونعم هيطبطب ويدلع من هنا للصبح».





