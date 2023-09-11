إيران: متفائلون بقرب تبادل السجناء مع أمريكا

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين إن طهران متفائلة بقرب إتمام موضوع تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي نشرت وقائعه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) "متفائلون بأن موضوع تبادل السجناء سيتم في المستقبل القريب".

وأضاف أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة "ونأمل أن يتم هذا النقل في الأيام المقبلة بناء على الإجراءات التي شهدناها حتى الآن وأن تتمتع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بإمكانية الوصول الكامل إلى أصولها وأموالها".

وتابع قائلا إن إيران تستطيع شراء جميع السلع غير الخاضعة للحظر بأصولها المفرج عنها.

وفيما يتعلق بزیارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج إلى إيران، قال كنعاني "الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي رغب في زيارة إيران ولدينا العديد من القضايا التي يجب مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي، ولطالما أكدنا على أننا نرغب في التشاور والتعاون مع الدول الأوروبية بكل احترام"