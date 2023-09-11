وزيرة الخارجية الألمانية عن توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا: يجب توضيح كل الأسئلة أولا

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها الحالية للعاصمة الأوكرانية كييف تقديم وعد بسرعة بت حكومة بلادها في توريد صورايخ جوالة طراز "تاوروس" لأوكرانيا.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في كييف اليوم الإثنين: "الموقف بالنسبة لنا أكثر من معروف، في الوقت نفسه لا يكفي مجرد تقديم وعود".

وأضافت بيربوك، أنه يجب أولا قبل التوريد "توضيح كل الأسئلة" كما حدث قبل توريد نظام الدفاع الجوي إيريس-تي وتوريدات الأسلحة الألمانية الأخرى.

في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة الألمانية أنه لا يمكن التعود على الفظائع الروسية مشيرة إلى أن هذا هو السبب في وقوف ألمانيا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وقالت: "نحن في أوروبا نعرف أنكم تدافعون هنا عن حريتنا الأوروبية أيضا، لهذا فإننا ممتنون إلى الأبد للأوكرانيين".

من جانبه، رد كوليبا بكلمات واضحة على استمرار تردد الحكومة الألمانية في الاستجابة لطلب بلاده بالحصول على الصواريخ الجوالة بعيدة المدى التي يمكن عن طريقها الوصول إلى أهداف وراء حقول الألغام الروسية الكبيرة، حيث قال: "لا أفهم لماذا نضيع الوقت".

ولفت إلى أن مدنيين وجنودا أوكرانيين يلقون حتفهم بسبب هذا التردد، وأردف: "لا توجد حجة موضوعية واحدة تعارض هذا".

وتابع الوزير الأوكراني قائلا إنه إذا كانت لدى برلين أسئلة تتعلق باستخدام الصواريخ، فإن كييف على استعداد للرد على هذه الأسئلة "لنقم بالأمر، كلما حدث هذا مبكرا، كان تقديرنا لهذا أكبر".

في الوقت نفسه، وجه كوليبا الشكر إلى ألمانيا على الأسلحة الألمانية التي تم توريدها إلى بلاده وأشاد على نحو خاص بفعالية دبابات جيبارد المضادة للطائرات.

يذكر أن أوكرانيا تطالب ألمانيا منذ فترة طويلة بالحصول على صواريخ تاوروس، غير أن رد فعل المستشار الألماني أولاف شولتس لا يزال يتسم بالتحفظ على هذا المطلب.

ويرجع سبب تحفظ برلين في الاستجابة لمطلب كييف إلى تخوف الحكومة الألمانية من إمكانية انتقام روسيا في حال استخدمت أوكرانيا هذه الصواريخ في قصف أهداف داخل الأراضي الروسية.