قال مسئول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن وفدا دبلوماسيا إسرائيليا يزور السعودية حاليا للمرة الأولى للمشاركة بمؤتمر تعقده منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، بالعاصمة الرياض.

وأضاف في تصريحات لوكالة «الأناضول»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: «أستطيع أن أؤكد أن وفدا إسرائيليا يشارك بمؤتمر اليونسكو في السعودية».

وأوضح المسئول الإسرائيلي، أن الوفد مكون من مسئولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون الكشف عن مزيد من المعلومات أو أسماء أعضاء الوفد.

وردا على سؤال حول إن كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها وفد إسرائيلي بمؤتمر بالسعودية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أجاب المسئول: «نعم».

يأتي ذلك عقب إعلان إذاعة الجيش الاسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن الحكومة السعودية رفضت منح تأشيرة دخول لكل من وزير الخارجية إيلي كوهين ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، للمشاركة في المؤتمر الأممي ذاته.

وتزايد خلال الشهور الأخيرة، الحديث من قبل مسئولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن ذلك لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وينعقد «مؤتمر التراث العالمي» الذي تنظمه اليونسكو في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 10 و 25 سبتمبر الجاري.