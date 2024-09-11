محافظ الغربية: ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته الحملة التي قامت بها مديرية الطب البيطري والتي أسفرت عن ضبط 500 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أي أغذية ذات أصل حيواني بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للاستهلاك الآدمى.