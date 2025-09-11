إقالة سفير لندن لدى واشنطن لعلاقته بالملياردير جيفري إبستين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، إقالة سفيرها لدى واشنطن بيتر بنجامين ماندلسون، بسبب علاقته بالملياردير جيفري إبستين.

وعبر بيان، قالت الخارجية: "في ضوء رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها بيتر ماندلسون، طلب رئيس الوزراء (كير ستارمر) من وزيرة الخارجية (إيفيت كوبر) إقالة السفير من منصبه".

وأشار البيان إلى أن الرسائل كشفت عن مدى علاقة ماندلسون بالملياردير إبستين، الذي عُثر عليه ميتا في السجن أثناء محاكمته بتهمة إنشاء شبكة دعارة للقاصرات، وأن هذه العلاقة لم تكن معروفة وقت تعيين السفير.

وكشفت الرسائل أن ماندلسون، الذي عُين سفيرا لدى واشنطن في فبراير الماضي، وصف إبستين في رسالة تهنئة بعيد ميلاده عام 2003 بـ "أفضل صديق".

وإبستين، رجل أعمال أمريكي متهم بإدارة شبكة واسعة للاستغلال الجنسي للقاصرات، ولم تتجاوز بعضهن 14 عاما.

وعُثر على إبستين ميتا في زنزانته بسجن مانهاتن متروبوليتان المركزي بولاية نيويورك في 10 أغسطس 2019.