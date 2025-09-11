استشهاد 80 شخصا منذ فجر اليوم بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 80 شخصا في قصف إسرائيلي بالطيران والمدفعية استهدف قطاع غزة منذ فجر اليوم.



واستهدفت الغارات مناطق متفرقة في قطاع غزة من بينها تجمعات مدنية ومخيم النصيرات وسط القطاع. بالإضافة إلى قصف خيام النازحين بمحيط برج طيبة في مدينة غزة.



كما استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد فلسطين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ويذكر أن مراسلنا أوضح في وقت سابق أن عدد الشهداء حتى الخامسة مساء فقط بلغ 55 شخصا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، مع تصعيد القصف واستهداف واسع لمواقع مدنية وخيام ومآوي النازحين، في ظل حصار خانق تسبب في تفاقم أزمة الجوع بين السكان.