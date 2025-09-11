 جامعة مطروح تبحث سبل التعاون مع مديرية الشباب والرياضة لخدمة المجتمع المحلي - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 10:27 م القاهرة
جامعة مطروح تبحث سبل التعاون مع مديرية الشباب والرياضة لخدمة المجتمع المحلي

أحمد سباق
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 9:57 م

بحث الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، مع الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، سبل التعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة من الشباب والفتيات، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عمرو المصري أن الجامعة حريصة على توطيد علاقاتها مع المؤسسات التنفيذية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الشباب والرياضة، من أجل تحقيق التكامل في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبرات أعضاء هيئة التدريس وإمكاناتها الأكاديمية لدعم الأنشطة التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في مسيرة التنمية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ياسر كمال غنيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أحمد عادل إسماعيل، القائم بعمل وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات الجامعة، إلى جانب وحيد خطاب، معاون مدير المديرية للشباب، وشيماء مدحت، معاون مدير المديرية للرياضة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة في تنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة، تستهدف اكتشاف المواهب وصقلها، ورعاية الطاقات الشابة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على أبناء مطروح.


