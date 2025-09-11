قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل تسعى لإفشال كل مساعي إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، أن "إسرائيل تبحث عن صورة نصر وهمي بعد فشلها في غزة"، مؤكدة أن "إسرائيل لن تنجح في تغير مواقفنا"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وقال برهوم، إن "الهجوم الإسرائيلي اعتداء صارخ على سيادة قطر وإعلان حرب ويهدد استقرار المنطقة ويعرض الأمن الإقليمي للخطر".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة بشأن ما حدث.

وأفادت بأن الذخائر الجوية التي استخدمت في الهجوم على مقر حماس في الدوحة قليلة جدا، على الرغم من أن سلاح الجو استخدم حوالي 10 قنابل، إلا أنها أحدثت ضربة مُستهدفة للمبنى إلا أنه لم يُدمر بالكامل، وبقيت أجزاء منه سليمة تماما.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "سبب استخدام ذخائر قليلة في هجوم الدوحة هدفه تجنب إصابة قطريين في محيط المبنى".

وتقدر إسرائيل أن كبار مسئولي حماس كانوا بالفعل في الفيلا التي تعرضت للهجوم وقت الهجوم، لكنهم على الأرجح لم يُصابوا بأذى، أو أصيبوا بأذى جزئي فقط.

وأضافت: "لا يزال احتمال استهداف أو إصابة بعضهم قيد الدراسة، ولكن يبدو، من النتائج الأولية، أنه لم يتم القضاء على جميع الأهداف الستة".

ويُقدّر كبار المسئولين الإسرائيليين أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى لفهم نتائج الهجوم بشكل أفضل.