العراق: العثور على كمية من المسيرات والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها في الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الجمعة. العثور على كمية من المسيرات والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها في محافظة الأنبار.

وقالت في بيان: «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة الأنبار من ضبط موقع مهجور في منطقة الـ35، كان يُستخدم سابقاً محلاً لتصليح إطارات العجلات، وعثرت بداخله على كميات من الطائرات المسيّرة والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها».

وأضافت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 47 طائرة مسيّرة (درون) و46 مقذوفاً معداً للربط والاستخدام مع هذه الطائرات، فضلاً عن أجهزة تحكم وبطاريات ومعدات ومواد أخرى ذات صلة في منطقة ال 35 في الانبار .

وأشارت إلى جرى تأمين الموقع والتحفظ على جميع المضبوطات، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية والفنية لمعرفة مصدر هذه المواد والجهات المرتبطة بها.

وأكدت الداخلية العراقية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول والضوابط .