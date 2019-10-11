المشتبه به في هجوم إل باسو يرفض الإقرار بالذنب أمام المحكمة

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسلح المزعوم الذي فتح النار على متجر وولمارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس في أغسطس مما أسفر عن مقتل 22 شخصا، لم يقر بالذنب، يوم الخميس.

واتهم المشتبه به، باتريك كروسيوس (21 عاما)، الشهر الماضي بتهمة القتل العمد من قبل هيئة محلفين كبرى في تكساس.

وقال محامي المقاطعة إنه سيواجه عقوبة الإعدام في حالة إدانته.

وكان مثول كروسيوس أمام المحكمة يوم الخميس هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤيته علنا منذ الهجوم الذي وقع في 3 أغسطس.

وأشار إلى أنه لا يريد أن يستمع إلى التهم الموجهة ضده، وقال إنه "غير مذنب" أمام المحكمة ، حسبما ذكرت صحيفة "إل باسو تايمز".

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في السابع من نوفمبر.

وقال مسؤولون إن كروسيوس استهدف المكسيكيين تحديدا في الهجوم وأنه نشر بيانا عن تفوق العرق الأبيض على الإنترنت قبيل فتح النار في متجر وولمارت.

وذكرت "إل باسو تايمز" إن كروسيوس هو المسلح المتهم الوحيد في إطلاق النار الجماعي الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وجرح 25 آخرين.

ووقعت مجزرة إل باسو بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق نار جماعي في دايتون بولاية أوهايو، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح 27 آخرين.