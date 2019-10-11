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أوباميانج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:29 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:29 م

حقق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عن شهر سبتمبر الماضي.

وتفوق المهاجم الجابوني، في التصويت الخاص بالجائزة، على كل من ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، كيفن دي بروين ورياض محرز، لاعبا مانشستر سيتي، جون مكجين لاعب أستون فيلا، ريكاردو بيريرا مدافع ليستر سيتي، سون هيونج مين جناح توتنهام، وكالوم ويلسون مهاجم بورنموث.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو للنجم الجابوني، وعلق عليه: «5 أهدف في 4 مباريات، أوباميانج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي».


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