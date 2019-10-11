الوفد الكورى من مركز خدمات المستثمرين:« نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر»

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد من 20 شركة كورية جنوبية فى ختام زيارتهم إلى مصر، بحضور السفير يوون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج سانج، رئيس الجانب الكوري في مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي كوان سيوك، الرئيس الإقليمي لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.

وضم الوفد ممثلي شركات سامسونج للإلكترونيات، وسامسونج sds، وإل جي، والمؤسسة الوطنية الكورية للنفط، وسوانج كوانج، وهيونداي، وهيونداي روتم، وهيونداي للهندسة والإنشاءات، وسونج أن للنسيج، والمعهد الكوري للصناعة والتكنولوجية البيئية، ووجي انفتشينج، وواي تريدينج، وجي إس للهندسة والإنشاءات، ودوسان للصناعات الثقيلة، وإس إتش للكيماويات، وميديانس.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن هناك مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الكورية، لكفاءتها في نقل التكنولوجيا الصناعية وارتفاع القيمة المضافة للصناعات الكورية واستدامة نموها وتنافسية صادراتها، مشيرة إلى أن قصص نجاح الشركات الكورية العاملة في مصر لابد أن تتم ترجمتها في استثمارات وتوسعات جديدة.

واستعرضت الوزيرة، التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي ستستفيد منها الاستثمارات الكورية، ومنها منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11، و13 من قانون الاستثمار، فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في عام 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموي أو الجانب الاستثماري، حيث بلغت محفظة التعاون الدولي بين البلدين 396 مليون دولار، منذ عام 2016، تم تخصيص معظمها لتمويل مشروعات قطاع النقل، بينما بلغت الاستثمارات الكورية أعلى معدلاتها منذ العام المالي 2014/2015 حتى العام المالي 2018/2019، لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي.

وأشار إلى وجود فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثماري والتنموي، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكُبرى، فى ظل امتلاك الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنية الاساسية للمدن في مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات.

وبحثت الوزيرة مع الجانب الكوري إنشاء عدد من المدارس الفنية المرتبطة بالمصانع الكورية، لتأهيل القوى العاملة بمصر للعمل مباشرة في المصانع الكورية المتطورة تكنولوجيًا، ودعت الوفد الكوري لحضور منتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية بالقارة.

وقال السفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الشركات الكورية تحقق نجاح كبير في السوق المصري، جعلها تتصدر قائمة المُصدرين، ومن أسباب هذا النجاح التعديلات التشريعية التي تم إقرارها خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، خاصة قانون الاستثمار، وأشاد السفير الكوري برؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي، وتحفيزه الدائم للاستثمارات.

وأضاف السفير الكوري الجنوبي أن الشركات الكورية تبحث الاستثمار في مصر في مجالات صناعة السيارات، ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوفد الكورى فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، مشيرة إلى أن مؤشرات أداء المركز ومدى رضا المستثمرين عن الخدمات يتم تحديثها بشكل يومي، لتعزيز الشفافية والحوكمة.

واستعرضت الوزيرة، خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية، كما تضم القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية.

وأشاد أعضاء الوفد الكوري بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، وأكدوا أن يعملون على لزيادة استثمارتهم في مصر، في ظل الإنجازات الاقتصادية التي تحققها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى تطلع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في عدة مشروعات على رأسها مجالات صناعة السيارات والنقل والبنية الأساسية، ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات.