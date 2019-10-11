ملكا إسبانيا وهولندا يفتتحان معرضا مشتركا لرامبرانت وفيلاثكيث

افتتح ملك هولندا فيليم ألكساندر وملك إسبانيا فيليب رسميا عرضا لأعمال أعظم فناني البلدين مساء أمس الخميس.

ومن المقرر ان تستمر فعاليات المعرض الذي يحمل عنوان "رامبرانت-فيلاثكيث عظماء هولندا وإسبانيا" حتى يوم 19 من يناير المقبل.

ويأتي المعرض استكمالا لفعالية عام لرامبرانت في متحف ريجكس في أمستردام عبر المقارنة بين أكبر فناني هولندا وإسبانيا في القرن السابع عشر.

ويفتتح المعرض للجمهور غدا الجمعة بعرض حوالي 60 عملا من الأعمال البارزة، بما في ذلك 10 أعمال لدييجو فيلاثكيث (1599-1660) و11 من أعمال رامبرانت فان راين (1606-1669). وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض أعمال الاثنين سويا.

وقال الامين والمشرف على الأعمال الفنية الألماني جريجور فيبر يوم الثلاثاء الماضي، في أمستردام إن رامبرانت وفيلاثكيث هما الممثلان الرئيسيان لازدهار الفن في بلديهما خلال القرن السابع عشر.

وقال فيبر: "لقد وضعنا بطلين وأعمالهما الفنية جنبا إلى جنب في حوار مرئي".

وتنظم هولندا العديد من المعارض والفعاليات طوال عام 2019 للاحتفال بالذكرى 350 لوفاة رامبرانت.