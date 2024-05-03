سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الجمعة إن الوضع الاستثنائي للصحفيين في تونس اتسم "بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة".

ونشرت النقابة تقريرها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في وقت أحرزت فيه تونس تقدما طفيفا في التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" حيث تقدمت من المركز 121 إلى المركز 118.

ولفتت النقابة في تقريرها الى تواتر محاكمات الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية بجانب التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم.

وبحسب المنظمة، أحيل الصحفيون إلى القضاء على خلفية أعمالهم، في 39 مناسبة بقوانين زجرية مثل قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية، والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد لتنظيم العقوبات المرتبطة بجرائم الاتصال والمعلومات على شبكة الانترنت.

وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة، 5 أحكام بالسجن في حق صحفيين ومعلقين، اعتبرتها النقابة "سابقة خطيرة".

وتنقد النقابة استخدام السلطات لقوانين غير تلك المنظمة لقطاع الاعلام، في تحريك دعاوى ضد الصحفيين.

وتشكو المنظمة والمؤسسات الإعلامية في تونس، منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021 ووضع مؤسسات دستورية بديلة، من قيود على تداول المعلومات وعلى التعددية الإعلامية في الإعلام العمومي.