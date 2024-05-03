الحوثيون في اليمن يعلنون بدء المرحلة الرابعة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل

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أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نتابع تطورات العدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح ".

وأضاف"وعليه نعلن بدء مرحلة استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا".

وتابع بالقول "إذا اتجه العدو الإسرائيلي لشن عملية عسكرية عدوانية على رفح فسنفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت".

وأشار سريع إلى أنهم "سيمنعون جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتهم بغض النظر عن وجهتها".

وأكد بالقول "لن نتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل. يأتي ذلك وسط مساع دولية وأممية هادفة لتحقيق السلام في اليمن، ومنع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد العسكري.