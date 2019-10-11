العاصمة اليابانية تستعد لقدوم الإعصار القوي هاجيبس

تستعد اليابان لإعصار "هاجيبس" القوي اليوم الجمعة، وذلك بعد شهر من عاصفة قوية ضربت العاصمة طوكيو، مما أدى إلى تعطيل وسائل النقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

وكان قد تم إلغاء مباراتين ضمن بطولة كأس العالم للرجبي كان من المقرر انطلاقهما يوم السبت، وذلك بسبب التأثير المتوقع للإعصار، حسبما أفاد المنظمون.

وقد يؤثر الإعصار أيضا على سباق الجائزة الكبرى اليابانية لسباق "فورمولا 1" مطلع الأسبوع المقبل في سوزوكا. وتم تأجيل التصفيات من السبت إلى الأحد ، وفقًا لمسؤولي فورمولا 1، وتم إلغاء جميع الأحداث يوم السبت في مضمار سوزوكا.

كما قررت شركات الطيران بالفعل إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية يوم السبت، حيث من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في شرقي اليابان.

ومن المقرر أيضا إلغاء العديد من خدمات القطارات بما في ذلك خدمات القطار فائق السرعة في منطقة العاصمة طوكيو يوم السبت.

وحتى الساعة التاسعة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) ، كان هاجيبس على بعد حوالي 410 كيلومترات غربي جزيرة تشيتشي جيما ، ويتجه من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة مع أقصى سرعة للرياح 180 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 252 كيلومترا في الساعة.

وقبل شهر، ضرب الإعصار فاكساي شرقي اليابان، بما في ذلك طوكيو، مما أسفر عن مقتل شخص وجرح نحو 130.

وفي مقاطعة تشيبا، فقدت الآلاف من الأسر الكهرباء وإمدادات المياه لمدة أسبوعين.