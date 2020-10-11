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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 7ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس إلى 69ر7 مليون إصابة حتى الساعة 0321 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات بمتوسط يومي 6ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 850 ألفا و25 إصابة، بزيادة 5ر0% على الفترة نفسها من اليوم الماضي.

وسجلت وايومنج زيادة بنسبة 1ر5% في عدد الحالات مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس ليصل الإجمالي إلى 7455 إصابة.

وشهدت ولاية ميسوري أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الساعات الـ 24 الماضية مع تسجيل 129 وفاة.