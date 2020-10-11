المقاولون يطلب استعارة عربي بدر وشادي رضوان

كشف محمد عادل المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، عن وجود رغبة داخل فريقه من أجل استعارة عربي بدر وشادي رضوان، ناشئي النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال عادل، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اتفقنا مع الأهلي على الفصل بين صفقة طاهر محمد طاهر وأي صفقات سنحتاجها من القلعة الحمراء، ولا يوجد اتفاق على استعارة لاعبين، ولكنه كان مجرد حديث خلال صفقة طاهر أنه عندما تكون هناك فرصة لإعارة لاعبين من الأهلي سنتحدث في الأمر".

وعن اسماء اللاعبين الذي يرغب في ضمهما من الأهلي، أجاب: "العربي بدر وشادي رضوان ضمن اللاعبين الذين نرغب في استعارتهما من الأهلي، لكن لا أخفي أن الوضع ما زال حرجًا في الدوري، والجميع في حالة تركيز مع عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، ولا يوجد أي تفكير في أي أمر خلال الفترة الحالية، عماد النحاس كان قد استدعى لاعبين ناشئين ولكن استبعدهما مرة أخرى حتى يضمن المركز الرابع".

واختتم: "الشائعات كثرت حول طاهر محمد طاهر، تارة يقال إنه أصيب بكورونا وتارة يقال عنه أشياء أخرى، ولابد من وجود وقفة للحد من الشائعات، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد الأخبار الكاذبة".