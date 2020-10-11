الجزائر: 6 وفيات و132 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 4 حالات عن حصيلة يوم أمس السبت؛ ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 53 ألفا و72 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، عن رصد 6 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 1795.

كما أشار إلى تعافي 104 مصابين، ليرتفع عديد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 37 ألفا و274.