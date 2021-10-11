 تعيين الدبلوماسي ميشائيل لينهارت وزيرا جديدا للخارجية للنمسا - بوابة الشروق
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تعيين الدبلوماسي ميشائيل لينهارت وزيرا جديدا للخارجية للنمسا

علم النمسا
علم النمسا
د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:17 ص

 أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن الدبلوماسي ميشائيل لينهارت سيصبح وزيرا جديدا للخارجية للنمسا بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم الاثنين.

وسيخلف لينهارت بذلك ألكسندر شالنبرج، الذي سيؤدي أيضا اليمين الدستورية كمستشار اتحادي اليوم.

وتأتي إعادة هيكلة الحكومة النمساوية على خلفية تحقيقات فساد ضد زيباستيان كورتس، الذي أعلن استقالته من منصب المستشار أول أمس السبت. وسيظل كورتس رئيسا لحزب الشعب النمساوي، وسيصبح زعيما لكتلة حزبه في البرلمان. وكان حزب الخضر المشارك في الحكم قد طالب كورتس بالاستقالة من المستشارية، وإلا سينهار الائتلاف.

وعمل لينهارت مؤخرا سفيرا في باريس. وقبل ذلك كان يشغل منصب الأمين العام في وزارة الخارجية. ومن بين أمور أخرى، اكتسب لينهارت خبرة سياسية من خلال عمله مستشارا لدى المستشار النمساوي الأسبق فولفجانج شوسل.


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