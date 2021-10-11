مفوضية الانتخابات العراقية تعلن أسماء الكتل الحاصلة على أكثر الأصوات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، عن قائمة بأسماء الكتل التي حصل على أكثر عدد من المقاعد في البرلمان، وفقا للنتائج الأولية لفرز الأصوات.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية والتابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة "تقدم" والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ38 مقعدا.

وجاءت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.