تراجع نسبة من لم يستخدموا الإنترنت في ألمانيا إلى 3%

في وقت تتزايد فيه رقمنة مجالات الحياة اليومية مثل التسوق والبث وشراء التذاكر وحجز طاولات المطاعم عبر الإنترنت، أفادت ملايين محدودة من الأشخاص في ألمانيا بأنهم لم يستخدموا الإنترنت مطلقا.

وأعلن مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي في فيسبادن، اليوم الثلاثاء، أن "نحو 3% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاما في ألمانيا عام 2025 كانوا "غير متصلين" – أي أنهم لم يستخدموا الإنترنت من قبل". ويعادل ذلك نحو 2.1 مليون شخص.

وللمقارنة، بلغت النسبة في عام 2024 نحو 4%، بحسب البيانات. وذكر المكتب أن نسبة "غير المتصلين" تراجعت بشكل مستمر خلال خمسة أعوام، إذ كانت تبلغ 6% في عام 2021. وتستند الأرقام إلى استطلاع سنوي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكانت الفئة الأكبر من "غير المتصلين" بين كبار السن، كما كان متوقعا. وأوضح المكتب أن "أعلى نسبة ممن لم يستخدموا الإنترنت مطلقا كانت بين الفئة العمرية من 65 إلى 74 عاما، إذ كان نحو عُشرهم "غير متصلين" في عام 2025". وبلغت النسبة بين من تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما نحو 3%. أما بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاما فكانت 2%، وبين من تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما 1%.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أفادت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بأن نسبة "غير المتصلين" بلغت 4% في العام الماضي، مع وجود فروق واضحة بين الدول؛ ففي أيرلندا والسويد ولوكسمبورج وهولندا أفاد أقل من 1% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاما بأنهم لم يستخدموا الإنترنت مطلقا. في المقابل، سجلت كرواتيا والبرتغال أعلى نسب، بنحو 10 % لكل منهما.

وعلى الصعيد العالمي، أشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى تقدير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، يفيد بأن أكثر من ربع سكان العالم "26%" كانوا غير متصلين بالإنترنت في عام 2025.