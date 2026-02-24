اتحاد الصناعات الألمانية يطالب فريدريش ميرتس برسائل حاسمة لبكين قبل زيارته إلى الصين

طالب الاتحاد الألماني للصناعة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبيل زيارته إلى الصين، بالبعث برسائل واضحة للقيادة في بكين من أجل توفير شروط منافسة عادلة.

وقال فولفجانج نيدرمارك، العضو في الإدارة التنفيذية للاتحاد: "نتوقع من المستشار أن يتناول بوضوح مشكلات مثل فائض القدرات، وتشوهات المنافسة، وضوابط التصدير على المواد الخام الحيوية.. الشركات الألمانية والأوروبية لا تنافس فقط شركات صينية عالية الابتكار، بل هي جزء من منافسة يطغي عليها الطابع الحكومي".

وحذر نيدرمارك من إمكانية حدوث نزاعات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي حال عدم تغيير الصين مسارها، مضيفا أن ضوابط التصدير التي تفرضها الصين على المعادن الأرضية النادرة تهدد الأمن الاقتصادي لأوروبا، مشيرا إلى أن إجراءات الترخيص غير الشفافة والوصول الانتقائي إلى الأسواق يواصلان تشويه المنافسة ويؤثران في قرارات الاستثمار.

ومن المقرر أن يتوجه ميرتس مساء اليوم الثلاثاء إلى الصين في أول زيارة رسمية له للبلاد. ومن المقرر أن يلتقي المستشار غدا الأربعاء في بكين الرئيس الصيني شي جين بينج لبحث التعاون الاقتصادي وقضايا السياسة الأمنية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا. كما يعتزم ميرتس طرح ملف حقوق الإنسان.

ويرافق ميرتس وفد اقتصادي، كما سيزور مدينة هانجتشو التي تعد مركزا اقتصاديا مهما. وإلى جانب المحادثات السياسية في بكين من المقرر أن يزور ميرتس المدينة المحرمة.