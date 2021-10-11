 طالبان تتطلع للحصول على مساعدة من روسيا لإعادة إعمار أفغانستان - بوابة الشروق
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طالبان تتطلع للحصول على مساعدة من روسيا لإعادة إعمار أفغانستان

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:11 ص

أعربت حركة طالبان، المحظورة في روسيا، عن أملها في أن تشارك روسيا في إعادة إعمار أفغانستان، التي تضررت نتيجة الأعمال العدائية على مدار عقود.

وقال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان لتصريف الأعمال، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "نتطلع إلى التعاون مع كل الدول، ويلعب الاستثمار الأجنبي دورا مهما هنا. وروسيا بلد مهم من حيث الاقتصاد. لقد دمرت الحرب أفغانستان، ويمكن لروسيا والدول الأخرى المساعدة في إعادة بنائها. نرحب بمثل هذه المساعدة ونأمل في الحصول على دعم مالي".

واستطرد: "نسعى لإقامة علاقات مع جميع الدول. أولا، نتحدث عن العلاقات الدبلوماسية، التي بدونها سيكون المزيد من التعاون أمرا مستحيلا".

وأضاف: "إننا نتفاوض مع روسيا، بشكل أساسي حول الاعتراف بحكومتنا واستئناف عمل السفارتين (لكل من البلدين). فحل مثل هذه الأمور سيمهد الطريق لمزيد من التعاون".


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