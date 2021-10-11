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استعدت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية في عامها الجامعي الثاني لاستقبال الطلاب الجدد.

وتجدد اللقاء مع طلاب باقي الفرق الدراسية بجميع المجالات بفروعها الثلاثة "طور سيناء، شرم الشيخ، رأس سدر".

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع استمرار حملات التطعيم بلقاح كورونا خلال الأسابيع الأولى حتى الانتهاء من تطعيم جميع منتسبي الجامعة والعاملين بها.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له اليوم الإثنين، أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة.

وجرى عقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات في ظل تطبيق نظام الساعات المعتمدة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد والتقليل من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الجامعة استعدت لبدء الدراسة خلال العام الجامعي الجديد بالحضور الكامل للطلاب داخل الكليات، مع وجود المقررات الإلكترونية استعدادًا لأي طوارئ.