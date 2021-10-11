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الأرصاد: رعد وبرق وأمطار مفاجئة في القاهرة والوجه البحري

البرق
البرق
هديل هلال
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:28 م
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شمال الصعيد ومناطق من سيناء تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية، لافتًا إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تعرض بعض المناطق لرعد وبرق.

وتوقع شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، تكون فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعد وبرق، بمناطق في القاهرة ومحافظات الوجه البحري، خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أنها غير مؤثرة على نشاط المواطنين.

ولفت إلى استمرار فرص الأمطار من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى ظهر الغد، قائلًا إن درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة على القاهرة، غدًا الثلاثاء.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أن الـ6 أيام المقبلة ستشهد جوًا يتسم بسطوع الشمس خلال فترة الظهيرة، وشعور المواطنين بنسمات من البرودة ليلًا، موضحًا أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 20 درجة.

ونوه إلى أن الفرق ما بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى قد يزيد عن 10 درجات في بعض المناطق، مناشدًا المواطنين توخي الحذر مع اختلاف الحرارة بين الليل والنهار، خلال الفترة المقبلة.

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