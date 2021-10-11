دراسة: 91% من فتيات الأردن لا يثقن بصفحات السياسيين على الإنترنت

أظهرت دراسة أجرتها منظمة "بلان انترناشونال" أن 90% من الفتيات الأردنيات يتابعن الإنترنت، فيما أكدت 9% منهن فقط ثقتهن بالسياسيين كمصدر للمعلومات على الشبكة.

وكشفت نتائج الدراسة التي أجرتها المنظمة مؤخرا تحت عنوان "فجوة الحقيقة"، وشملت دولا عدة الى جانب الأردن، أن "نسبة اهتمام المستطلعة آراؤهن بالتغير المناخي وأوضاع الطقس يبلغ 40%، وبآخر الأخبار والمستجدات 34%، في حين تذيلت قضايا المساواة بين الجنسين والعنف الأسري والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية القائمة".

وبينت النتائج التي شملت استطلاع آراء 1000 فتاة، أن "نحو 90% من العينة المستطلعة يتابعن الإنترنت، فيما قالت 42% منهن أن الإنترنت ساعدهن في الوصول إلى فرص تعليمية، في حين ساهمت معلومات الشبكة في تغيير مواقف وآراء 41% منهن، و33% استفدن من معلومات صحية".

وقالت 17% منهن أن "الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ساعدهن على إيجاد فرص عمل، وبالنسبة ذاتها ساعدتهن الشبكة في اختيار مرشحين للتصويت لهم، كما ساهمت في تغيير القناعات السياسية لدى 13% منهن".

وقالت 31% منهن إنهن "تمكن من التعرف على أشخاص يحملون أفكارهن نفسها".