رئيس جامعة الأقصر يشهد بداية العام الدراسي واستقبال الطلاب الجدد بكلية الألسن

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الإثنين، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد بكلية الألسن، بحضور الدكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة ليلى يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح محمد أبوالحسن، أستاذ اللغة العربية المساعد بقسم اللغة العربية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد مؤكدًا أن كلية الألسن تضم نخبة متميزة من الكوادر الأكاديمية، موجهًا الطلاب الاستفادة من خبرات الأساتذة، والسعي نحو تطوير مهاراتهم الذاتية واستثمار هواياتهم بماينفعهم، في ظل المناخ التعليمي الملائم الذي دائما ما تحرص الجامعة على توفيره لأبنائها، مشيرًا إلى توفير مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون لتنمية المواهب، ويمكن للطلاب الالتحاق به.

ونبه رئيس الجامعة لفرصة تعيين الطلاب المتميزين والمتفوقين بجامعة الأقصر كمعاونين لأعضاء هيئة التدريس، والذي يسهل تحقيقه في ظل افتتاح الجامعة التكنولوجية والأهلية، مؤكدًا أن طلاب الألسن مطلوبون لسوق العمل بدرجة كبيرة، وعليهم أن يعوا ذلك، ويوظفوا طاقاتهم لخدمة مجتمعاتهم.

وفي لفتة إنسانية، وجه رئيس الجامعة الطلاب خلال حديثه معهم؛ إعلام إدارة الجامعة بزملائهم غير المقتدرين، لإعفائهم من المصروفات الجامعية، في إطار حرص الجامعة على أحقية كل طالب في التعليم.