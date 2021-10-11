انضمت 24 دولة جديدة إلى الحملة الدولية الرامية للحد من انبعاثات غاز الميثان في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسرائيل واليابان وقيرغيزستان.

وجاء في بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين : "عقد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، الذي يقود مفاوضات المناخ الدولية في الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الخاص للرئيس الامريكي المعني بالمناخ، جون كيري، اجتماعا وزارياً افتراضياً اليوم للحصول على دعم إضافي لمبادرة الميثان العالمية، حيث أعلنت 24 دولة جديدة اليوم أنها ستنضم إلى مبادرة الميثان العالمية.

وأشار البيان إلى أن الدول الجديدة هي كندا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، كوستاريكا، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، فرنسا، ألمانيا، غواتيمالا، غينيا، إسرائيل، اليابان، الأردن، قيرغيزستان، ليبيريا، مالطا، المغرب، نيجيريا، باكستان، الفلبين، رواندا، السويد، وتوغو".

وتلتزم الدول التي انضمت إلى المبادرة العالمية للميثان بتحقيق هدف جماعي يتمثل في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030 من مستويات 2020.