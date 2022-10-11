«القومي لثقافة الطفل» يقدم أغاني في حب مصر احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف بذكرى نصر أكتوبر مساء أمس الإثنين، وذلك من خلال حفل غنائي لفريق كورال "سلام" من أبناء المركز بقيادة المايسترو وائل عوض على مسرح الجمهورية.



وغنى الكورال خلال الحفل باقة من أجمل الأغنيات الوطنية، وذلك إلى جانب أغاني في حب مصر من إنتاج المركز منها أوبريت حكايات الانتصار"، وأغنية "انتباه"، وأغنية "مصر تستحق" وأغنية "الشهيد الحي"، وميدلي من الأغنيات الوطنية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر، مصر هي أمي، أحلف بسماها وبترابها"، ومن أغاني المواطنة "وارد جدا"، ومن أغاني الطفولة "تن تن تن"، "لما ديسمبر"، "يا مكتبتنا"، وأغاني الفلكلور المصري منها "بتناديني تاني ليه"، "البامية شوكتني"، "وميدلي سيد درويش".



وشهد الحفل تكريم لرموز وأبطال قدموا العطاء والبطولة لمصر، حيث أهدى الكاتب محمد ناصف نيابة عن الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، درع المجلس إلى اللواء أركان حرب محمود خليفة مستشار الأمن القومي للأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي عمل مديرًا لكلية القادة والأركان ورئيسا للجيش الثاني الميداني، وتولى مهمة رئاسة شعبة تدريب الجيش الثاني الميداني، واللواء أركان حرب كيميائي إسماعيل عبد العزيز إسماعيل الذي قاد حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة وحصل على نوط الشجاعة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



كما كُرم النائب الطاهر عبد الحميد نائب السيدة زينب، بدرع المجلس واللواء الدكتور حاتم الهيدبي رئيس حي السيدة زينب، والذي لا يتوانى عن دعم الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب التابعة للمركز، والفنان الذي أمتع الجمهور وأسعده وقدم عظمة حقيقة من أصوات مصرية نفخر بها دوما المايسترو والفنان وائل عوض قائد فريق كورال "سلام"، والشاعر الكبير سامي شاكر الذي قدم أوبريت "حكايات الانتصار".



جدير بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل يستمر في الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد طوال شهر أكتوبر حيث تتوجه قافلة "عيالنا" يومي 16، 17 أكتوبر لمحافظة السويس بالتعاون مع نقابة المهندسين للاحتفال مع أطفال مدينة السويس بعروض عرائس المسرح الأسود وعرض "العبور"، وتتوجه القافلة إلى السويس مرة أخرى يوم 20 أكتوبر بفريق كورال سلام بالإضافة لتقديم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية التي تعبر عن النصر.



كما يحتفل المركز طوال الشهر على قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل بعمل ورش فنية أون لاين وتقديم أغاني خاصة بانتصارات أكتوبر.