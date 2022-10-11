ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الطينية في فنزويلا إلى 36 شخصا

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الطينية في فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 36 شخصا في مدينة صغيرة جنوب غربي كراكاس، حيث لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.



وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز على التلفزيون الرسمي خلال زيارة إلى لاس تيجيرياس وهي مدينة يقطنها نحو 50 ألف شخص وتقع على بعد نحو 50 ميلا من كراكاس: "نحن نتابع القضية الأكثر إلحاحا وهي البحث عن الأشخاص"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين عن تحديث عدد القتلى وقالت إن 56 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.



وقالت رودريجيز، إن أكثر من 300 منزل تعرض للدمار، وتضرر أكثر من 750 منزلا. واستجاب نحو 1200 من رجال الإنقاذ للوضع ميدانيا، وأرسلوا أشخاصا فقدوا منازلهم إلى الملاجئ، وقاموا بإخلاء الشوارع واستعادة خدمة الكهرباء.