تلقى البنك المركزي المصري 19 عرضًا بقيمة 605.6 مليون دولار من مستثمرين محليين وأجانب في عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.

وطرح البنك المركزي هذا العطاء اليوم بقيمة 550 مليون دولار، لأجل عام يستحق في يونيو 2025.

وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 6 يونيو 2023، وسحب من خلاله المركزي 554.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني، فقد قبل من تلك العروض 17 عرضًا فقط بقيمة 500.6 مليون دولار، وبفائدة تراوحت بين 5.148% و5.149%، دون أي تغير عن آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 29 أبريل الماضي.

وطلب بعض المستثمرين عائدًا وصل إلى 6.099% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء، وهو ما تم رفضه.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملون الرئيسيون" بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحًا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقًا لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، وتصنيف الدولة الائتماني.