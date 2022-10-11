وزير الدفاع السعودي يبحث مع العليمي الجهود الأممية لتمديد الهدنة في اليمن

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، "الجهود الأممية لتمديد الهدنة في اليمن".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، عن الأمير خالد بن سلمان قوله خلال اللقاء بمقر وزارة الدفاع بالرياض، تأكيده: "دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وللجهود المبذولة كافة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية".



وبحث اللقاء "جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بما يحقق الأمن والسلام في اليمن".



كما ناقش الجانبان "المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة".



وهذا هو اللقاء الثاني الذي يعقده الوزير مع العليمي، منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع.