أطلقت روسيا صواريخ واستخدمت طائرات قتالية بدون طيار، على العديد من المناطق الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أسفر قصف عنيف قبل يوم واحد عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا.

وأفادت السلطات في منطقة زابوريجيا المتنازع عليها في جنوب البلاد، بوقوع هجمات صاروخية، بينما وقعت انفجارات في ضواحي كييف ومدينة خميلنيتسكي في غرب البلاد.

وتم إطلاق تحذير من وقوع غارة جوية في كييف، ما دفع المواطنين إلى البحث عن الأمان في ملاجئ الطوارئ.

كما تعرضت مناطق دنيبروبتروفسك وفينيتسيا وميكولايف وريفنا للقصف.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية سيرجي بورزوف اليوم الثلاثاء إن محطة ليديزهين للطاقة الحرارية الموجودة في منطقة فينيتسا تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار. ومع ذلك، قام بورزوف في وقت لاحق بحذف التقرير من على قناته على "تلجرام"، ولم ترك إلا منشورا عن الضربات، لم يحدد أهداف الهجمات.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن 20 صاروخا سقطت صباح اليوم الثلاثاء. وأكد مدونون عسكريون روس مقربون من الكرملين وقوع الهجمات الصاروخية الجديدة في أوكرانيا.

ومن جانبها، سجلت السلطات الأوكرانية أمس الاثنين وقوع أكثر من 80 هجوما روسيا (متنوعة بين البري والبحري والجوي). وتصدت الدفاعات الجوية للعديد منها. وبحسب المعلومات الأولية، فقد لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في أنحاء البلاد.