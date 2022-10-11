الإعلان عن موعد تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

أعلن قصر باكنجهام، في بريطانيا أن تتويج الملك تشارلز الثالث سيكون في 6 مايو 2023، وذلك على الرغم من إنهاء بريطانيا فترة الحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي بعد جنازتها الرسمية.



عند وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس 8 سبتمبر الماضي، أصبح تشارلز ملكًا رسميًا، إلا أنه مع ذلك، فمن التقاليد الانتظار لفترة كافية من الوقت قبل تتويج الحاكم الجديد.



ومن المقرر أن يتم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت 6 مايو 2023 في قلعة وستمنستر أبي، فيما من المتوقع أن يوقع الملك إعلانًا رسميًا يعلن فيه تاريخ التتويج في اجتماع لمجلس الملكة الخاص في وقت لاحق من هذا العام.



وكانت الملكة الراحلة توجت في 2 يونيو 1953، بعد أكثر من عام على توليها العرش في 6 فبراير 1952.



ماذا سيحدث عند التتويج؟

وفقا لصحيفة "التلجراف" البريطانية، سيتم تتويج الملك في قلعة وستمنستر أبي في لندن، ومن المتوقع أن يكون التتويج أصغر حجماً وأكثر حداثة مقارنة بحفل الملكة الراحل.



وقال قصر باكنجهام في بيان: "التتويج سيعكس دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل، في حين أنه متجذر في التقاليد القديمة"، مضيفًا: "التتويج خدمة دينية مهيبة، إلى جانب مناسبة للاحتفال والمباركة".