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السفارة الأمريكية في لبنان تنفي الأخبار المتداولة عن إخلاء مبناها

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 9:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 9:06 م

نفت السفارة الأمريكية في بيروت، مساء اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن إخلاء مبناها، مؤكدة الاستمرار بعملها بشكل طبيعي.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قالت السفارة في بيان لها: «لم يتم إخلاء السفارة في بيروت وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، والتقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة».

وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، قد نقلت رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن الرد على لبنان سيكون قاسيا إذا استخدم الجنوب ضد إسرائيل.

وأكدت مصادر، أن شيا أكدت لبري أنه لا يكفي أن يتعهد لبنان بعدم مشاركة حزب الله في الحرب، بل بمنع أي من الفصائل الفلسطينية التابعة لإيران من استخدام الجنوب ضد إسرائيل، لأن الرد سيكون قاسيا على لبنان.

وقبل ذلك، أبلغت شيا التي قطعت إجازتها وعادت إلى لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «رسالة التحذير» في اتصال أجرته معه من واشنطن.

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تحذر جميع الدول والمنظمات من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

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