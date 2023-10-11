 استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في غارات الليلة على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في غارات الليلة على غزة


نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 8:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 8:57 ص

استشهاد 31 فلسطينيا وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء/الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، وفقا لوكالة معا الإخبارية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تقارير فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل أفرادا من أسرة محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام العقل المدبر للهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل السبت الماضي.

وأضافت أن الجيش قصف منزل والد الضيف مما أسفر عن مقتل شقيقه عبد الفتاح دياب الضيف ونجله مدحت الضيف وحفيدته هالة الضيف.

ووفقا للتقارير، تم تنفيذ العملية في قرية قيزان النجار في جنوب قطاع غزة، حيث يحاصر أفراد آخرون من العائلة.


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