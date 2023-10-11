أكد سيد عبدالله نيمار، لاعب نادي الزمالك، على أنه تفاجأ بانتقال إمام عاشور، لاعب الفريق السابق، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال نيمار في تصريحات لقناة «ON Time Sports» إن عاشور لم يخبره بأمر مفاوضات الأهلي معه، وكان يتوقع أن يكمل مشواره الاحترافي مثلما فعل مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي الحالي.

وأضاف:" إمام عاشور مجنون زمالك، وكان يغني للنادي في غرفة خلع الملابس، لكن لكل لاعب ظروفه الخاصة، وانتقاله للنادي الأهلي غير متوقع، لأنني لم أري أنه من الصعب أن تتربى في نادي الزمالك وبعدها تنتقل للنادي المنافس".

وأوضح:" تلقيت أكثر من عرض للانضمام إلى النادي الأهلي عندما احترفت في تايلاند، ولكن لم تكن هناك القدرة على القيام بهذه الخطوة، خاصة وأنني كنت قائدا لفريق شباب الزمالك".

وقال نيمار:" إمام عاشور وكهربا إضافة قوية للأهلي، وأهم 3 لاعبين متواجدين في النادي الأهلي بالنسبة لي هم: محمد الشناوي، محمد عبدالمعنم وإليو ديانج".

وأكمل:" هناك مشاكل بسبب عدم الاستقرار الإداري داخل نادي الزمالك، لكننا على قدر المسؤولية، وأي لاعب غير المتواجدين الآن في الزمالك من غير الممكن أن يتحمل الظروف الحالية".

وأتم:" جميع اللاعبين تعاهدوا على حصد جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي".