بابا الفاتيكان يناشد حماس الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

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دعا بابا الفاتيكان فرانسيس الأول حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الإفراج عن الرهائن الذين اختطفهم مقاتلوها من إسرائيل واقتادوهم إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأربعاء، في لقائه العام الأسبوعي في ساحة القديس بطرس في روما "أطلب الإفراج الفوري عن الرهائن".

وأضاف مشيرا إلى إسرائيل "هؤلاء الذين يتعرضون لهجمات لهم الحق في الدفاع عن نفسهم. ولكنني قلق للغاية بشأن الحصار الشامل الذي يعيش الفلسطينيون فيه بغزة".

ويعتقد أن حماس لديها نحو مئة رهينة في القطاع الساحلي الضيق المطل على البحر الأبيض المتوسط. ومن بينهم إسرائيليون يحملون جنسية مزدوجة.

وقال الحبر الأعظم "الشرق الأوسط ليس بحاجة لحرب ولكنه بحاجة للسلام. سلام قائم على العدل والحوار وشجاعة الأخوة".

وأشار إلى أنه يتابع "بقلق وألم ما يحدث في إسرائيل وفلسطين".