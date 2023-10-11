استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات مع استمرار حرب إسرائيل وحماس

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، محتفظة بمكاسبها في بداية الأسبوع مع استمرار تداعيات الحرب الدائرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل تحت السيطرة، وتعهد المملكة العربية السعودية بالمساعدة في ضمان استقرار أسعار النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي سجل اليوم الأربعاء أكثر من 86 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه الكبير أمس.

من ناحيتها أكدت السعودية التزامها بدعم جهود تجمع أوبك بلس للمصدرة للنفط من أجل تحقيق توازن الأسواق ودعم "كل شيء" يمكن أن يساهم في تحسين نمو الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الرسمية.

وسجلت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا بسبب المخاوف من اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تمثل حوالي ثلث الإمدادات العالمية، نتيجة الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص من الجانبين حتى الآن.

وبحلول الساعة الواحدة و39 دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% إلى 86.22 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.3% أيضا إلى 87.93 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.