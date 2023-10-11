الصين تفرج عن الصحفية الأسترالية تشينج لي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، عودة الصحفية الأسترالية تشينج لي إلى ملبورن بعد الإفراج عنها من الاحتجاز في الصين.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال ألبانيز إنه تحدث إلى تشينج في ملبورن، وأنها الآن مع طفليها.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية بيني ونج التقى شينج في المطار.

كان قد تم احتجاز تشينج في الصين في 2020 بسبب اتهامات بالتجسس ودعت كانبيرا مرارا إلى الإفراج عنها. وقال ألبانيز إنه تم الإفراج عنها بعد "انتهاء الإجراءات القضائية في الصين".

ويعد الإفراج عنها علامة على الدفء الدبلوماسي بين أستراليا والصين. وتحسنت العلاقات بين البلدين سريعا منذ انتخاب حكومة العمال يسار الوسط برئاسة ألبانيز في مايو 2022، بما في ذلك استئناف الاجتماعات الوزارية على مستوى رفيع وإنهاء بكين العديد من العقوبات على التصدير.

ومازال الكاتب الأسترالي يانج هينجيون مسجونا في الصين. وقال ألبانيز إن حكومته تواصل الدفاع عنه. واحتجزت السلطات الصينية يانج في 2019 وكتب مؤخرا لأقاربه وأصدقائه في الصين إنه يقبع مريضا في السجن بالصين.