 ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 42 ألفا و126 شهيدا و98 ألفا و117 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 42 ألفا و126 شهيدا و98 ألفا و117 مصابا


نشر في: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 3:03 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 3:03 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 42 ألفا و126 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98 ألفا و117 شخصا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا، و231 إصابة.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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