عثرت عائلة من مدينة نيو أورلينز الأمريكية، أثناء تنظيف فناء المنزل الخلفي المغطى بالعشب، على اكتشاف غير عادي، فقد كان يوجد تحت الحشائش لوح غامض من الرخام عليه حروف لاتينية تضمنت عبارة "أرواح الموتى".

وقالت دانييلا سانتورو، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة تولين "حقيقة أنها كانت باللغة اللاتينية هي التي جعلتنا نتوقف، أليس كذلك؟ أعني أنك ترى شيئاً كهذا وتقول: "حسنا، هذا ليس شيئا عاديا".

ومع شعورها بالفضول والقلق، اتصلت سانتورو بزميلتها في علم الآثار الكلاسيكية سوزان لوسنيا، التي أدركت سريعا أن اللوحة كانت عبارة عن شاهد ضريح يرجع إلى 1900 عام لبحار روماني يدعى سيكستوس كونجينيوس فيروس.

وقالت لوسنيا "عندما رأيت الصورة التي أرسلتها إليّ دانييلا لأول مرة، شعرت بالرعشة في عمودي الفقري لأنني كنت مصدومة".

وكشفت عمليات البحث والتحقق التي أجرتها لوسنيا أن اللوح كان مفقودا من متحف إيطالي منذ عقود.