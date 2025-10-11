 الجيش البنجلاديشي يعتقل 15 ضابطا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 11:25 م القاهرة
الجيش البنجلاديشي يعتقل 15 ضابطا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم

د ب أ
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 11:20 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 11:20 م

أعلن الجيش البنجلاديشي أنه احتجز 15 من ضباطه العاملين، عقب صدور مذكرات توقيف بحقهم من قبل المحكمة، بتهم تتعلق بالاختفاء القسري وتعذيب معارضين سياسيين خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وجاء الإعلان من مقر قيادة الجيش خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، بعد ثلاثة أيام من إصدار المحكمة الدولية للجرائم، مذكرات توقيف بحق 30 شخصا، من بينهم الشيخة حسينة بصفتها المشتبه الرئيسي في القضية.

وتعد المحكمة الدولية للجرائم، ومقرها دكا، جهة قضائية مختصة بمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت المذكرات بعد قبولها الاتهامات في قضيتين تتعلقان باختطاف وتعذيب معارضين سياسيين خلال فترة حكم حسينة بين عامي 2009 و2024.

كما أمرت المحكمة السلطات بإحضار المشتبه بهم للمثول أمامها في جلسة من المقرر عقدها في 22 أكتوبر.


