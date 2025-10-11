ويتكوف وقائد القيادة المركزية يزوران القوات الإسرائيلية في غزة لـ«التأكد من خطوط الانسحاب»

زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأمريكية برادلي كوبر، السبت، القوات الإسرائيلية المتواجدة في شمال غزة، لـ"التأكد من استكمال الانسحاب الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها"، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الأدميرال برادلي كوبر في بيان منفصل الزيارة، وقال: "عدت للتو من زيارة داخل غزة، لمعرفة كيفية المضي قدماً لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة مركزية الأميركية (CMCC) يهدف إلى تنسيق أنشطة دعم الاستقرار بعد النزاع"، بحسب شبكة FOX NEWS الأمريكية.

وأضاف كوبر أن "الشباب والفتيات الأمريكيين يستجيبون للدعوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، دعماً لتوجيهات القائد الأعلى في هذه اللحظة التاريخية".

وتابع: "سيتم تحقيق هذا الجهد العظيم، دون وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة".

وأفادت FOX NEWS بأن ويتكوف وكوبر عادا بالفعل إلى إسرائيل، وأنهما كانا بصحبة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

ويظهر زامير في الصورة التي نشرتها الشبكة، ووجهه مطموساً.

وسحب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قواته في قطاع غزة تدريجياً إلى الخط الأصفر، أول خط انسحاب من القطاع بموجب خطة ترامب لإنهاء الحرب، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، على الاتفاق، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي أولي بالتزامن مع الإفراج عن المحتجزين، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ودخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ في غزة ظهر الجمعة.

- قوات أمريكية تصل إسرائيل

ووصلت قوات أمريكية إلى إسرائيل كجزء من جهود لإنشاء مركز تنسيق مدني عسكري لمراقبة اتفاق إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن عن مسئول أمريكي الجمعة.