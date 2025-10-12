اتحاد طنجة: نتفهم أزمة الزمالك ولكن نريد حقنا

أكد عصام الطالبي، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد طنجة المغربي، نية ناديه تقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بسبب المتسحقات المالية المتأخرة من صفقة عبد الحميد معالي.

الزمالك تعاقد مع عبد الحميد معالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك صاحب الـ19 عامًا في 7 مباريات رفقة الزمالك هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع.

وقال عصام الطالبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أريد أن أؤكد احترامنا الشديد لنادي الزمالك، وبالنسبة لعبد الحميد معالي، فنحن لدينا عقد معهم وكان واضحًا من البداية.. كان من المفترض أن نحصل على القسط الأول من الصفقة في أول شهر أغسطس، والقسط الثاني في أكتوبر».

وأضاف: «وردنا أن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة، لكننا راسلناهم كثيرًا ولم نتلق أي مبلغ من الصفقة حتى الآن».

وتابع: «لدينا أزمة حاليًا مع الزمالك، لأننا لم نتلق أي رد، وآخر تواصل حدث كان في شهر أغسطس الماضي، وطلبوا مهلة 10 أيام، والآن مر أكثر من المهلة ولم يصلنا أي رد».

وأوضح: «نتفهم الأزمة الشديدة التي يمر بها الزمالك، لكن هناك عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، ونسعى للحصول على حقوقنا».

وأتم: «علاقتنا جيدة مع كل الأندية المصرية، ولدينا استعداد للحل الودي مع الزمالك، لكن إذا استمر الوضع سنتجه إلى "فيفا" لحفظ حقوقنا».