عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية المعروفة باسم "الطاليت"، ويغطون رؤوسهم، فيما ظهر بعضهم حفاة الأقدام، في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية تتبناها جماعات "الهيكل" المزعوم، خلال اقتحاماتها للمسجد، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج في سياق محاولات جماعات "الهيكل" فرض طقوس دينية يهودية داخل المسجد الأقصى، وتكريس التعامل معه باعتباره موقعا للعبادة اليهودية، في إطار محاولات فرض واقع ديني جديد فيه، يستهدف هويته الإسلامية ومكانته الدينية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، إن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف شهدا تصاعدا في انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير تفصيلي، أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 26 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، فيما منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 150 وقتا، فضلا عن إغلاقه بالكامل لمدة 6 أيام؛ بحجة الأعياد اليهودية.