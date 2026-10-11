ناقش معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، السبت، في دورته الـ67، كتاب «مذكرات مروان حمادة.. لبنان عسل ودم: رحلتي في الصحافة والسياسة»، بمشاركة الوزير السابق مروان حمادة، وإدارة الصحفي عيسى غريب، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والوزيرة السابقة مي شدياق، ورئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعاصيري.

واستعاد حمادة خلال الندوة محطات من التاريخ السياسي اللبناني، متوقفًا عند تأثير تجربة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في الشباب اللبناني بمختلف طوائفهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا مفتونين بتلك التجربة، وأنه كان واحدًا منهم، في ظل تعلقهم بفكرة المقاومة الشعبية والمشاركة في القضية الفلسطينية التي شكلت آنذاك قضية محورية في الوجدان العربي.



وشدد حمادة على أهمية الاعتراف بحدود لبنان وتثبيتها لدى الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه المسألة تمثل محطة أساسية في تاريخ البلاد، وترتبط بتثبيت سيادتها وحماية حقوقها.

كما تطرق إلى طبيعة العلاقات بين الدروز والمسيحيين في مراحل سابقة، مشيرًا إلى ما شهدته من تقارب في المواقف بين مناطق مختلفة، في مقابل عقليات وحسابات حالت دون استمرار هذا التقارب.

واستعرض حمادة جوانب من تجربته في الصحافة والسياسة، وما شهدته مسيرته من محطات جمعت بين النجاحات والتحديات، في انعكاس لما يحمله عنوان مذكراته «لبنان عسل ودم» من دلالات على تعقيدات التجربة اللبنانية وتداخل مساراتها السياسية والإعلامية.