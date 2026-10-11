التقى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، الذي أشاد بمستوى التعاون القائم مع «ماسبيرو».

وأشار المومني إلى أن برنامج «بيت للكل»، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري من الجانب المصري، ويُبث عبر تليفزيونات مصر والأردن والعراق وفلسطين، يمثل أحد جوانب هذا التعاون.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تطوير الإعلام الرسمي وتحديث بنيته المؤسسية والتكنولوجية، لا سيما في مجالات رقمنة الأرشيف الإذاعي والتليفزيوني، والحفاظ على التراث الإعلامي، واستثمار المحتوى الأرشيفي.

وجاء اللقاء على هامش أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان.

من جانبه، أشاد المسلماني بالعلاقات المميزة بين مصر والأردن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، وما تعكسه هذه العلاقات من تعاون بين القاهرة وعمان على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها التعاون الإعلامي.

وفي سياق متصل، عقد المومني لقاءات أخرى مع كل من الوزير المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، ووزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، ووزير الإعلام السوري الدكتور خالد زعرور، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.

وتناولت اللقاءات عددا من قضايا التعاون الإعلامي المشترك، ومواكبة التحولات الرقمية، ومواجهة التضليل الإعلامي.